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Общество

Вопросами проведения небольших митингов сможет заниматься администрация Пскова

Члены Комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению поддержали внесение изменений в отдельные законодательные акты региона, регулирующие проведение публичных мероприятий.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 5 июня, начальник Управления внутренней политики администрации Псковской области Оксана Иванова рассказала, что в соответствии с поправками администрация Пскова наделяется полномочиями приема уведомлений о проведении мероприятий численностью меньше 100 человек в специально отведённых местах, как уже установлено в других муниципалитетах.

Оксана Иванова уточнила, что теперь уведомления о проведении митингов и пикетов с таким количеством участником можно в городскую администрацию, а не в областную, как это было раньше.

Она также отметила, что с 2016 года увеличилось число мероприятий с небольшим количеством участников, в том числе агитационных.

Оксана Иванова добавила, что вопросы о проведении публичных мероприятий с численностью свыше 100 человек по-прежнему находятся в компетенции областной администрации.

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