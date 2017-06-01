Псковские депутаты не захотели контролировать КОИБы

15:08, 05 июня 2017, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания рекомендовали коллегам по региональному парламенту отклонить предложенные справедливороссами поправки в Избирательный кодекс Псковской области. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 5 июня.

Суть поправок, как пояснила депутат Наталья Тудакова, заключается в том, чтобы ввести дополнительные формы контроля за голосованием с помощью автоматизированных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) и предусмотреть при необходимости ручной пересчет голосов. По ее словам, это сделает использование комплексов более открытым и понятным для участников избирательного процесса.

Председатель облизбиркома Николай Цветков напомнил, что в адрес организаторов выборов в случае внесения каких-либо изменений даже за 2-3 месяца до начала кампании звучат обвинения в смене «правил игры». В связи с этим он поинтересовался, почему «Справедливая Россия» считает возможным вносить подобный законопроект накануне предстоящих выборов. Однако Наталья Тудакова заявила, что в этом избирательном сезоне новые нормы применяться не будут.

Николай Цветков сообщил, что облизбирком дал положительное заключение на зконопроект, однако отметил, что в Московской области, одном из четырёх субъектов РФ, где были введены подобные нормы, уже отменили такой закон, поскольку был утрачен смысл применения КОИБов, призванных обеспечивать принципы невмешательства человека в процесс, оперативности, открытости и гласности.