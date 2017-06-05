О детстве Пушкина узнают юные псковичи 6 июня

17:13, 05 июня 2017, ПАИ

6 июня в 11:00 Псковская областная библиотека (Псков, улица Профсоюзная, 2) приглашает на презентацию «Когда Пушкин был маленьким». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, «виртуальное путешествие во времени» ребята совершат по книге писателя Валерия Воскобойникова «Жизнь замечательных детей».

Посетители услышат о ранних детских годах и взрослении поэта, «о том, как созревал в его душе литературный дар», о его семье, жизни и учёбе в Царскосельском лицее, о его друзьях-ровесниках и старших товарищах. На встрече прозвучат стихи и отрывки из сказок поэта, также маленькие слушатели узнают, что связывает Пушкина и Псковскую область.

Отметим, издание «Жизнь замечательных детей» отмечено многими почётными наградами, и в том числе Государственной премией Правительства России в области культуры.

В этот же день в 14:00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) будут награждены победители регионального творческого конкурса детского рисунка к Пушкинскому дню России. На конкурс поступили 84 работы из Пскова, Новоржевского, Пушкиногорского, Стругокрасненского, Себежского, Пыталовского районов.

В библиотеке развернута выставка «Приют спокойствия, трудов и вдохновения», подготовленная совместно с Мемориальным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское». В экспозиции представлены работы участников конкурса, выполненные в разных техниках: масло, акварель, графика и других.

Вход на все мероприятия свободный.