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Общество

Назначен новый заместитель председателя Псковского областного суда по гражданским делам

31 мая судья Алексей Лебедев был назначен заместителем председателя Псковского областного суда по гражданским делам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

5 июня согласно внутреннему приказу Псковского областного суда Алексей Лебедев приступил к своим обязанностям.

Он родился 10 февраля 1979 года в городе Новосокольники. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция», с 1999 по 2002 годы проходил службу в Управлении Федеральной службы налоговой полиции России по Псковской области. Уволен по собственному желанию в должности следователя по особо важным делам.

До 2008 года Алексей Лебедев  работал в ОАО «КБ «Псковбанк», был уволен в связи с переходом на судейскую работу в должности заместителя председателя Правления банка.

Указом президента РФ № 1201 от 12 августа 2008 года он был назначен судьей Арбитражного суда Псковской области, а № 343 от 4 июля 2015 года - судьей Псковского областного суда. 25 августа 2015 года зачислен в штат коллегии по административным делам Псковского областного суда.

Алексей Лебедев является кандидатом наук. 

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