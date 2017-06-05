Назначен новый заместитель председателя Псковского областного суда по гражданским делам

15:32, 05 июня 2017, ПАИ

31 мая судья Алексей Лебедев был назначен заместителем председателя Псковского областного суда по гражданским делам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

5 июня согласно внутреннему приказу Псковского областного суда Алексей Лебедев приступил к своим обязанностям.

Он родился 10 февраля 1979 года в городе Новосокольники. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция», с 1999 по 2002 годы проходил службу в Управлении Федеральной службы налоговой полиции России по Псковской области. Уволен по собственному желанию в должности следователя по особо важным делам.

До 2008 года Алексей Лебедев работал в ОАО «КБ «Псковбанк», был уволен в связи с переходом на судейскую работу в должности заместителя председателя Правления банка.

Указом президента РФ № 1201 от 12 августа 2008 года он был назначен судьей Арбитражного суда Псковской области, а № 343 от 4 июля 2015 года - судьей Псковского областного суда. 25 августа 2015 года зачислен в штат коллегии по административным делам Псковского областного суда.

Алексей Лебедев является кандидатом наук.