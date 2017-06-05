80 приемных семей Псковской области получили помощь по программе «С любовью к детям»

17:35, 05 июня 2017, ПАИ

Псковский областной Центр семьи закончил реализацию проекта «Ресурсно-оптимистическая технология сопровождения приемных семей», в рамках которого помощь получили 80 приемных семей, проживающих на территории Пскова, Великих Лук, Острова и Печор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения региона.

Проект реализовывался в рамках благотворительной программы «С любовью к детям» при финансовой поддержке Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» с 1 августа 2016 года по 31 мая текущего. Цель проекта — содействие в преодолении кризисных состояний и улучшений детско-родительских отношений в приемных семьях посредством повышения ресурсов родителей и подростков.

Мероприятия проекта были направлены на профилактику вторичного сиротства через обучение приемных родителей и подростков эффективному использованию психологических, социальных ресурсов их личности; профессиональную помощь приемным родителям и подросткам из кризисных приемных семей в сохранении и актуализации их ресурсов; позитивное переосмысление приемными родителями и подростками их жизненного опыта; снижение выраженных проявлений отклоняющегося поведения у подростков из приемных семей.

В рамках проекта активно использовались различные методы и технологии работы с семьей, в том числе выездные. В частности, проводились выездные ресурсные психотерапевтические сессии для приемных родителей и подростков; индивидуальная и групповая диагностики, интерактивное обучение, коррекция, консультирование; тренинги компетентности для приемных родителей и подростков. Кроме того, было организовано и проведено четыре смены ресурсно-коррекционного лагеря для подростков из приемных семей во время школьных каникул, рассказали в Управлении соцзащиты.

Опыт реализации проекта был представлен на трехдневном семинаре по передаче технологии проекта 25 специалистам учреждений социального обслуживания Псковской области в мае. В рамках его проведения специалисты повысили уровень своей профессиональной компетенции, изучили систему знаний о ресурсах личности и их роли в работе приемного родителя, расширили систему знаний о профессиональных компетенциях приемных родителей, сформировали навыки проведения ресурсных тренингов для приемных родителей и приемных подростков, а также познакомились с организацией ресурсно-коррекционного лагеря для подростков из приемных семей.