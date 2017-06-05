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Общество

Время отдыха депутатов Псковского облсобрания в ходе сессий предлагается сократить

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению на заседании 5 июня рассмотрели проект постановления «О внесении изменений в Регламент Псковского областного Собрания депутатов».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель комитета Владимир Яников пояснил, что документ, в частности, предполагает сокращение перерывов во время сессии. Так, 40-минутый, обеденный, предлагается урезать до 30 минут, а остальные 20-минутые перерывы сделать 15-минутными.

Также, по словам Владимира Яникова,  изменяется порядок делегирования представителей Собрания в постоянные комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада России: вопрос о делегировании и отзыве представителя Собрания в ПАЗСР выносится на сессию комитетами Собрания, а не как было ранее, - председателем Собрания на основании предложений комитетов.

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