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Политика

Законодательный комитет Псковского облсобрания отказался обращаться к президенту с «жалобным письмом»

Члены комитета Псковского областного Собрания (ПОС) по законодательству и местному самоуправлению отказались направить президенту обращение с просьбой внести изменения в формы справок, утвержденных указом от 6 июня 2013 года «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением президенту РФ предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 5 июня, псковские справедливороссы, в частности, предлагали таким образом добиться утверждения форм справок упрощенного вида с данными на всех лиц, о которых предоставляются сведения для представления их кандидатами в случае отсутствия у кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей недвижимого имущества и обязательств имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также в случае отсутствия сделок.

«Сейчас в справки закрадываются технические ошибки, которые позволяют не допускать кандидатов к выборам», - отметила член фракции «Справедливой России» в облсобрании Наталья Тудакова.

Председатель государственно-правового комитета Псковской области Андрей Карпов, в свою очередь, обратил внимание, что «в указе все чётко определено». «Если человек не может написать слово «отсутствует» или «не имеется», то что можно говорить о заполнении этих форм», - добавил он.

Руководитель законодательного комитета Владимир Яников отметил, что эта инициатива выглядит как жалоба президенту. «Я бы не рискнул обращаться с таким письмом, поэтому предлагаю отклонить», - сказал он.

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