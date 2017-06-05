В Псковской области хотят внести изменения в правила хранения эвакуированных автомобилей и задержанных судов

15:38, 05 июня 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению на заседании 5 июня одобрили законопроект «О внесении изменений в Закон Псковской области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, зампредседателя регионального комитета по транспорту Игорь Сильченков пояснил, что областной закон приводится в соответствие с федеральным законодательством. В частности, вводится понятие «перемещение задержанного транспортного средства». Поправки предусматривают возможность оплаты путём безналичных расчётов стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств. Кроме того, право доступа к задержанному транспортному средству теперь сможет получить не только владелец автомобиля или его представитель, но и лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления задержанным авто.

Также законопроект устанавливает законный порядок и особенности перемещения на специализированную стоянку задержанных маломерных судов. Спецстоянка, предназначенная для хранения маломерных судов на суше, должна быть оборудована навесами, защищающими суда от атмосферных осадков.

Члены комитета одобрили законопроект и рекомендовали региональному парламенту принять его.