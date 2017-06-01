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Политика

На 10 сентября предлагается назначить довыборы в Псковское облсобрание

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению поддержали назначение довыборов депутата регионального парламента на Единый день голосования – 10 сентября.

Как передаёт  корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 5 июня, доизбрать парламентария необходимо по округу №8.

Напомним, что довыборы необходимо провести в связи со смертью депутата Александра Василевского, избранного  в Собрание по одномандатному округу №8. Он скончался 13 декабря 2016 года на 65-м году жизни.

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