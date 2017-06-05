Отмена рейсов «ВИМ-Авиа» не привела к «шоковой ситуации» среди псковских турагентств

16:38, 05 июня 2017, ПАИ

Отмена рейсов «ВИМ-Авиа» не привела к «шоковой ситуации» среди псковских турагентств, сообщила Псковскому агентству информации руководитель Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

Отметим, что 2 июня «ВИМ-Авиа» сообщила о сокращении 12,8 % чартерных рейсов по внутрироссийским и международным направлениям до 15 июня включительно. 4 июня перевозчик сообщил, какие рейсы именно будут отменены. Этот список опубликован на официальном сайте авиакомпании.

«Шоковой ситуации среди наших туристических агентств я не могу отметить, - уточнила Гелена Самохвалова. - Зачастую страдают те туристы, которые формировали свой отдых самостоятельно. Они бронировали свой отдых без привлечения турагентства, поэтому даже если кто-то из псковичей пострадал в результате отмены рейсов, то мы этого не узнаем, потому что в базах этого нет. Наши коллеги работают профессионально и стараются таких ситуаций не допускать, вовремя перебронируя билеты, поэтому жалоб от их клиентов не поступает».

Председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре, директор бюро путешествий Светлана Баранова обратила внимание, что отмена чартерных рейсов коснулась в основном перелётов из Москвы. «Территориально нашим клиентам удобно вылетать из Санкт-Петербурга, который пока эта ситуация до такой степени не затронула. Конечно, любые изменения в программе авиаперелетов - всегда проблема для туристов и туристических компаний. Проблема достаточно серьёзная, потому что в сезон сложно искать какие-то альтернативы и придумывать варианты замены уже оплаченных услуг по отдыху», - подчеркнула Светлана Баранова.