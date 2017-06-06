Авто.Про вводит алгоритм выявления аномальных цен

16:36, 06 июня 2017, ПАИ

Интернет насыщен разнообразными коммерческими компаниями. Ведь с каждым годом желающих приобретать товары в сети значительно увеличивается. Оставаться на плаву в условиях конкуренции нелегко. Особенно это касается тех компаний, которые стремятся не просто выжить, а быть лучшими. Чтобы продолжать занимать лидирующие позиции, следует постоянно совершенствовать процессы компании: оптимизировать действующую систему, улучшать работу ресурсов, использовать различные подходы для повышения качества показателей компании. Но это долго и трудоемко. Поэтому многие предприятия идут по более легкому пути: «играют» с ценами на продукцию.

Зачем продавцы специально занижают цены?

Самым распространенным способом, к которому прибегает большинство компаний, – снизить стоимость товара. Такое искусственное снижение эффективно позволяет привлечь клиентов. Правда, в этом случае цена падает ниже себестоимости самой продукции. Во многих странах этот путь считается незаконным. В мире демпинг применяют как в политике отдельной компании, так и государства в целом. Причины, по которым используют демпинг, бывают разные: убрать конкурентов, широко распространить товар на рынке, переманить или привлечь клиентов, соответствовать государственной политике. При этом стоит помнить, что при демпинге вместо ожидаемого результата всегда есть риск привести компанию к провалу.

AVTO.PRО запустил нововведения по проверке цен

Помимо цены для покупателей важным является качество обслуживания. При демпинге страдает как раз сервис. Потребитель должен быть уверен в качестве приобретенной продукции. Но недобросовестные продавцы могут выдавать продукцию из Китая за оригинал. При этом даже представляют оригинальные коды, однако не делают пометку. Если у покупателей нет опыта в приобретении настоящих запчастей, они легко могут поддаться на манипуляции и купить некачественный товар.

Чтобы подобного не происходило на платформе , компания решила прибегнуть к определенному контролю объективного соотношения качество – цена. Представители ресурса ранее позаботились о том, чтобы не производились махинации с курсом валют. Теперь пресекают незаконные действия со стороны продавцов при помощи ручного модерирования и отключения последних от продажи до изменения прайсов с верным описанием качества запчасти.

В планах компании Авто.Про значится введение алгоритма выявления аномальных цен. В перечне товаров цены могут быть указаны неправильно по ошибке.

Предложения, которые значительно отличаются от средней стоимости в сторону снижения или наоборот повышения, будут сортироваться ниже других или вовсе отключаться от выдачи. Продавцам будет поступать соответствующее уведомление. Таким образом, покупатели сначала будут видеть предложения с приемлемыми ценами, соотносимые с качеством продукции, которые являются адекватными и одобренными компанией.