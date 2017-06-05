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Общество

Полиция обеспечивает безопасность детей в оздоровительных лагерях Псковской области

Полиция обеспечивает безопасность детей в оздоровительных лагерях Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Для обеспечения безопасности детей во время их пребывания в лагерях, а также для проведения профилактической работы с несовершеннолетними полиция организовала круглосуточные дежурства и охрану объектов отдыха. Также скорректированы маршруты патрулирования.

Отметим, что в этом году в регионе функционирует почти 200 учреждений детского отдыха, в которых планируется разместить более 21 тысячи школьников.

«Обо всех недостатках в работе детских оздоровительных учреждений, связанных с безопасностью вашего ребенка, необходимо информировать органы внутренних дел любым удобным способом для принятия своевременных мер реагирования, - подчеркнули в полиции. - Кроме того, если у вас есть замечания, касающиеся работы сотрудников полиции, вы можете сообщить об этом по телефону доверия УМВД России по Псковской области (8112) 59-22-33. Линия работает круглосуточно».

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