В закон об организации проведения капремонта домов в Псковской области планируется внести изменения

16:56, 05 июня 2017, ПАИ

Изменения в закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Псковской области поддержал комитет регионального парламента по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на заседании 5 июня депутаты решили рекомендовать коллегам принять документ на сессии в двух чтениях.

По вопросу докладывал председатель Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. По его словам, законопроект предусматривает отнесение к полномочиям возглавляемого им комитета размещение государственной информационной системе ЖКХ данных о выбранном собственниками помещений способе формирования фонда капремонта, а также документов, подтверждающих принятие соответствующего решения; о совершённых операциях по списанию со счета и зачислению на него денежных средств, в том числе на спецсчет, которые открыты в целях формирования фонда капремонта, а также об остатке денежных средств на таких счетах.

Также внесены изменения, устанавливающие срок принятия органом местного самоуправления решения о формировании фонда капремонта на счете регионального оператора. Проект областного закона определяет срок для принятия решения о проведении капремонта многоквартирного дома в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора - в течение месяца со дня истечения установленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ трехмесячного срока для рассмотрения предложений регионального оператора о капремонте.

Кроме того, в документе прописана обязанность владельцев специальных счетов ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в госкомитет по строительному и жилищному надзору сведения о размере средств, начисленных и поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, средств, израсходованных на капремонт со специального счета, об остатке средств на спецсчете, о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение ремонта с приложением заверенных копий таких договоров.

Изменения также предусматривают, что решение о прекращении формировании фонда капремонта на счете регионального оператора и его формировании на специальном счете вступает в силу через три месяца после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Ранее речь шла о шести месяцах.

Помимо этого, проект областного закона возлагает обязанность на лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на оказание услуг по представлению платежных документов, представлять владельцу спецсчета ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капремонт.

Законопроект предусматривает исключение из полномочий органов местного самоуправления обязанности по утверждению краткосрочных планов реализации региональной программы капремонта. Этот план сроком на три года утверждает орган исполнительной власти, осуществляющий реализацию основных направлений государственной политики Псковской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель профильного комитета ПОС Александр Братчиков спросил о ситуации с доставкой квитанций. Андрей Агапов сообщил, что квитанции разносят управляющие компании, и добавил, что собираемость составляет 77%. Александр Братчиков поинтересовался, ведется ли работа по улучшению собираемости. На этот вопрос ответил руководитель Фонда капремонта Сергей Макарченко. По его словам, претензии выставляются, но люди на них не реагируют. Александр Братчиков предложил вести информационную, агитационную работу в СМИ. «Те, кто решил для себя платить, делает это и без доставки квитанций», - заметил Сергей Макарченко.

Далее был затронут вопрос выполнения плана капремонта в регионе за 2016 год. Андрей Агапов озвучил, что исполнение составило порядка 46%. «В этом году, думаю, выровняем», - добавил Сергей Макарченко и подчеркнул, что ведется жесткий отбор подрядчиков.

Последовал вопрос о том, сколько объектов не были приняты после капремонта. Руководитель Фонда ответил, что был только один проблемный дом, где собственники отказались принимать работы, и подрядчик подал в суд на регионального оператора.