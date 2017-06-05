На 19% вырос объём производства сельхозпродукции в Псковской области

17:32, 05 июня 2017, ПАИ

В Псковской области на 19% вырос объём производства сельхозпродукции в 2016 году, сообщил начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов, выступая на комитете областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию с докладом о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2016 году.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам докладчика, объем продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 29,2 млрд рублей, что на 19% больше уровня 2015 года. «Это самый высокий результат по СЗФО и один из самых высоких в России», - уточнил Николай Романов. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2016 год составил 119,3 % к 2015 году. В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 75,9%, хозяйств, населения – 21,7 %, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 2,4 %.

На поддержку агропромышленного комплекса в 2016 году были направлены 2 млрд 107,1 млн рублей. В 2016 году сельскохозяйственной деятельностью занимались 187 организаций, из которых 116 хозяйств получили прибыль в размере 5 млрд 844,7 млн рублей, 71 хозяйство получило убыток 591,7 млн рублей. В целом прибыль от деятельности с учетом полученных субсидий составила 5 млрд 236,4 млн рублей.

Объем продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 6 млрд 813,5 млн рублей, что составляет 100% по отношению к 2015 году. Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в 2016 году составила 244,05 тысяч га (99,5 % к уровню 2015 года).

В 2016 году в хозяйствах всех категорий произведено продукции животноводства на 22 млрд 388,6 млн рублей или 126,3% к 2015 году. Тогда как индекс производства продукции в программе на 2016 год предусмотрен в размере 109,5%. Псковские показатели стали наиболее успешными по России, уточнил Николай Романов.

Доля продукции животноводства в общем объеме сельскохозяйственной продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в 2016 году составила 76,6% и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 2,3%.

Заметно увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе за 2016 год и составило 186,2 тыс. тонн или 134,1 % к 2015 году. Целевой индикатор Программы - 97,8 тыс. тонн. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 202,3 тыс. тонн или 101,7 % к 2015 году, в сельскохозяйственных организациях - 156,5 тыс. тонн или 103,7 % к 2015 году, надой на одну фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях составил 5532 кг - 103,7 % к 2015 году.

«В целом год закончили неплохо, были отмечены в Министерстве сельского хозяйства», - сообщил Николай Романов.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2016 году составил 2560 млн рублей. За последние три года суммарный объем инвестиций в сельское хозяйство составил 23,3 млрд рублей. В 2016 году продолжилась реализация крупных инвестиционных проектов: ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» (срок реализации проекта - 2018 год, объем инвестиций составляет 50 млрд. руб.), ООО «Великолукский селекционно-генетический центр» на 6000 племенных свиноматок с объемом инвестиций 3,5 млрд. руб.

Производственную деятельность ведут 244 крестьянских (фермерских) хозяйства. Грантовая поддержка фермеров осуществляется с 2012 года. За пять лет реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» грантовую поддержку получили 103 фермерских хозяйства, среди которых 86 начинающих фермеров и 17 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил 190 млн. руб.

В 2016 году грантовую поддержку получили 23 начинающих фермера и 5 семейных животноводческих ферм.

В 2016 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» были предусмотрены средства федерального и областного бюджета в размере 4 млрд 586,7 тыс. рублей.

За 2016 год шесть семей, проживающих в сельской местности, обеспечены социальными выплатами за счет средств федерального бюджета и областного бюджета в размере 100 % выделенного лимита. Фактически построено (приобретено) 406,4 кв. м жилья в сельской местности. Улучшили жилищные условия 6 семей, из них 4 молодые семьи. «Это очень мало», - подчеркнул Николай Романов.

Для закрепления молодых кадров на селе осуществляется выплата денежного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в сельскохозяйственные организации области, в размере 150 тысяч рублей за три года: по 50 тысяч ежегодно.

В целом, по словам Николая Романова, все показатели Минсельхоза выполнены. Он отметил, что кредиторская задолженность на 2017 год составила 100 млн рублей, и заверил, что все обязательства будут выполнены.