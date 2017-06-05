Сотрудники «Псковэнерго» присоединились к Всероссийскому экологическому фестивалю

17:18, 05 июня 2017, ПАИ

5 июня, в День эколога, дети сотрудников филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и члены Совета молодёжи энергокомпании приняли участие в акции «Салатовая лента» в рамках Всероссийского экологического фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Мероприятие было организовано в Пскове Управлением Росприроднадзора совместно с Фондом защиты природы и охраны окружающей среды «Экокультура» на базе детской экологической библиотеки «Радуга». В связи с погодными условиями экскурсия по Ботаническому саду, которому в этом году исполняется 135 лет, прошла в виртуальной форме. Её провела кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Наталья Недоспасова.

Участники экскурсии узнали историю Ботанического сада, который в XIX веке по богатству экспонатов не уступал своему аналогу в Санкт-Петербурге, познакомились с редкими растениями, представленными в его коллекции в наши дни.

По окончании экскурсии все участники фестиваля получили зелёные ленты, как символ охраняемой природы, и пакетики с семенами цветов.

Ранее директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Константин Михайлов получил благодарность от Управления Росприроднадзора по Псковской области за активную позицию, которую занимает электросетевая компания в отношении вопросов экологии. В частности, во всех производственных отделениях «Псковэнерго» обеспечивается безопасное обращение с отходами производства, осуществляется контроль за соблюдением экологических норм подрядными организациями при вырубке просек ВЛ, последовательно ведется модернизация электросетевого оборудования в соответствии с современными экологическими требованиями. К примеру, взамен традиционных масляных выключателей устанавливаются современные, более надежные и безопасные вакуумные и элегазовые выключатели.

Напомним, что 2017 год в России объявлен годом экологии. Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. До конца года в регионе пройдет множество различных мероприятий экологической направленности, участие в которых примут и специалисты «Псковэнерго».