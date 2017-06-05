В Псковской области стартовал экологический конкурс «Твоя земля»

17:02, 05 июня 2017, ПАИ

Псковский областной экологический конкурс «Твоя земля» объявили сегодня, 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, Псковская областная общественная организация «Чудской проект» и ФГБУ «Государственный заповедник «Полистовский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители «Чудского проекта».

Конкурс направлен на выявление лучших общественных экологических инициатив 2017 года, сохранение и популяризацию природных ценностей Псковской области. К участию в нем приглашаются жители и гости Псковской области, профессиональные фотографы и фотографы-любители, некоммерческие организации, ученические и педагогические коллективы общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, инициативные группы граждан.

В рамках конкурса предусмотрены три направления: «Эко-инициатива» (для выявления и поощрения лучших природоохранных и эко-образовательных инициатив, реализованных на территории Псковской области в 2017 году), «Зеленый объектив» (для выявления и продвижения лучших фотографий, посвященных природе Псковской области) и «Знакомство с Чудским» (для продвижения природного и нематериального культурного наследия региона Чудского озера).

Итоги конкурса предполагается подвести 20 ноября. Победители будут награждены призами и сертификатами на индивидуальные, семейные и групповые экскурсии по природным территориям Псковской области, а также почетными грамотами и дипломами организаторов конкурса.

С более подробной информацией о конкурсе и условиях участия можно ознакомиться на сайте организации «Чудской проект». http://cbc-center.org