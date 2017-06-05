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Общество

Заасфальтировать дорогу, которую ежегодно размывает, попросили великолучане депутата Козловского

Наказ избирателей из Великих Лук озвучил депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский на заседании комитета регионального парламента по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию 5 июня. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, народный избранник сообщил, что жители многоэтажных домов на улице Пограничной в Великих Луках просят заасфальтировать дорогу к их дому.  «Это единственный доступ к остановке, ее ежегодно размывает, из года в год наказ поступает заасфальтировать эти 200 метров дороги», - подчеркнул Всеволод Козловский.

Также члены комитета обсудили наказ избирателей из деревни Рубцово, примыкающей к посёлку Палкино, который поступил к депутату Виктору Остренко. Речь идёт о газификации населённого пункта.  

«Работы эти планировались еще в 2009 году, в прошлом году были приняты промежуточные решения, касающиеся проектно-изыскательских работ, а на 2018 год запланированы земляные работы и работы по монтажу газовой линии», - рассказал коллегам парламентарий. Он отметил, что «это очень длинный вопрос по времени», но с органами исполнительной власти уже разработан порядок исполнения.

Члены комитета в итоге поддержали оба наказа избирателей.

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