Заасфальтировать дорогу, которую ежегодно размывает, попросили великолучане депутата Козловского

17:05, 05 июня 2017, ПАИ

Наказ избирателей из Великих Лук озвучил депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский на заседании комитета регионального парламента по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию 5 июня. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, народный избранник сообщил, что жители многоэтажных домов на улице Пограничной в Великих Луках просят заасфальтировать дорогу к их дому. «Это единственный доступ к остановке, ее ежегодно размывает, из года в год наказ поступает заасфальтировать эти 200 метров дороги», - подчеркнул Всеволод Козловский.

Также члены комитета обсудили наказ избирателей из деревни Рубцово, примыкающей к посёлку Палкино, который поступил к депутату Виктору Остренко. Речь идёт о газификации населённого пункта.

«Работы эти планировались еще в 2009 году, в прошлом году были приняты промежуточные решения, касающиеся проектно-изыскательских работ, а на 2018 год запланированы земляные работы и работы по монтажу газовой линии», - рассказал коллегам парламентарий. Он отметил, что «это очень длинный вопрос по времени», но с органами исполнительной власти уже разработан порядок исполнения.

Члены комитета в итоге поддержали оба наказа избирателей.