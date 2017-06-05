6 июня на участке улицы Плехановский посад будет частично ограничено движение

17:53, 05 июня 2017, ПАИ

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на инженерных сетях водопровода 6 июня с 10:00 до 17:00 вводится частичное ограничение дорожного движения в Пскове на участке Плехановского посада от улицы Кузнецкой до переулка Искры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города просит с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.