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Общество

6 июня на участке улицы Плехановский посад будет частично ограничено движение

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на инженерных сетях водопровода 6 июня с 10:00 до 17:00  вводится частичное ограничение дорожного движения в Пскове на участке Плехановского посада от улицы Кузнецкой до переулка Искры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города просит с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.

 

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