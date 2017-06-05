Андрей Турчак выступит с ежегодным отчетом перед депутатами областного Собрания

17:38, 05 июня 2017, ПАИ

6 июня губернатор Псковской области Андрей Турчак выступит перед депутатами областного Собрания с ежегодным отчетом о деятельности администрации региона за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Доклад главы региона прозвучит на 10-ой внеочередной сессии и будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте регионального законодательного Собрания. За текстовой трансляцией можно следить на официальном портале органов власти pskov.ru.

После выступления Андрей Турчак ответит на вопросы представителей депутатских фракций.

Отметим, что практика публичных отчетов губернатора Псковской области о деятельности администрации региона была введена еще в 2009 году и с тех пор стала традиционной.