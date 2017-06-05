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Культура

Узнать будущее и станцевать мазурку смогут великолучане 6 июня

6 июня в 18:00 в Великих Луках в сквере Пушкина состоится литературная ночь «Живые строки» в рамках Всероссийской акции «Литературная ночь - 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, акция направлена на приобщение молодежи к мировому литературному наследию, лучшим произведениям современных российских писателей, повышение статуса и престижа самого процесса чтения.

В Пушкинский день России в сквере прозвучат стихи Александра Пушкина, а также стихотворения великолучан. «Великолучане и гости города смогут принять участие в квесте «Сказки кота ученого», «узнать своё будущее, вытянув предсказание из волшебного чемоданчика», изготовить свой собственный мини-цилиндр, а после станцевать мазурку. Театр Петрушки подарит прекрасное настроение, герои из Пушкинских рассказов загадают загадки зрителям и разыграют мини-сценки», - рассказали в Комитете культуры администрации города.

Также гости вечера смогут увидеть светотеневой спектакль «Из глубины веков», посвящённый 850-летию первого упоминания Великих Лук в Новгородской летописи. Во время всего мероприятия будет действовать выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства творческого объединения «Калейдоскоп».

Программу подготовили Великолукская центральная городская библиотека им. М. И. Семевского и Дом культуры им. Ленина.

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