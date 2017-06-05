Жилой дом, земельный участок и помещение могут приобрести псковичи на торгах арестованного имущества

19:25, 05 июня 2017, ПАИ

23 и 30 июня на торгах по продаже арестованного псковскими приставами имущества должников псковичи смогут приобрести жилой дом, земельный участок и помещение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Среди заявленных на торги 23 июня лотов – жилой дом, общей площадью 205,3 кв. м. и земельный участок в Пскове площадью 1088 кв. м. Начальная цена продажи – 5 миллионов рублей. Шаг аукциона — 100 тысяч рублей. Сумма задатка – 250 тысяч рублей. Торги пройдут по адресу улица Гоголя, 4. Торги арестованного заложенного имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Выставленный на торги 30 июня лот — нежилое помещение в Пскове площадью 37,2 кв. м. Начальная цена лота - 899 тысяч 533 рубля. Шаг аукциона — 10 тысяч рублей. Сумма задатка – 450 тысяч рублей. Торги пройдут в Великом Новгороде по адресу улица Федоровский ручей, 6.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: Великий Новгород, улица Федоровский ручей, 6 кабинет 9, – по рабочим дням с 9:00 до 18:00, по пятницам — с 9:00 до 16:45. Телефон: 8 (8162) 66-35-10.