Выставка документов Константина Карпова открылась в Великих Луках

17:59, 05 июня 2017, ПАИ

Архивный отдел администрации города Великие Луки провел в центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского круглый стол, посвященный 85-летию со дня рождения историка, краеведа, бывшего директора филиала Государственного архива Псковской области Константина Карпова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На мероприятии присутствовали родственники, бывшие коллеги Константина Карпова, историки и краеведы города, представители учреждений образования и культуры, работники архивов и музеев города.

Архивный отдел администрации города Великие Луки также подготовил выставку документов К. Карпова, презентация которой состоялось во время круглого стола. На обозрение были представлены бумаги из фонда, хранящегося в архивном отделе: личные документы К. И. Карпова, рукописи работ, переписка, документы учебы и трудовой деятельности, газетные и книжные публикации, почетные грамоты, фотографии. С экспонатами выставки можно познакомиться в помещении Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского по адресу: Великие Луки, улица Пионерская, дом 7.

Константин Карпов родился 1 июня 1932 года в деревне Борисово Грядецкого сельсовета Торопецкого района, проживал там в период оккупации. После освобождения района от фашистских захватчиков он продолжил учебу в школе, по окончании семи классов поступил в Торопецкое медицинское училище. Успешно окончив его, в 1953 году был направлен на работу в аппарат Великолукского облздравотдела. В 1955 году Константин Карпов поступил на заочный факультет Государственного историко-архивного института, а с марта 1957 года перешел на архивную работу. С апреля 1961 года и до последних своих дней Константин Карпов руководил коллективом Великолукского филиала Псковского облгосархива. Главным результатом его труда является книга «Улицы Великих Лук» (1980 год). Благодаря исследованиям Константина Карпова увидел свет сборник документов «Великие Луки в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», который был подготовлен и издан к 70-летию освобождения города от фашистских захватчиков. Около 50% документов, вошедших в сборник, - это фотокопии бумаг, которые краевед обнаружил в фондах Центрального архива Министерства Обороны Российской Федерации.

К. Карпов тесно сотрудничал с городской газетой, являлся автором многочисленных публикаций по истории города Великие Луки, по организации и совершенствования архивного дела. Кроме того, ряд его статей были напечатаны на страницах центральных и областных периодических изданий. Он являлся автором многочисленных радиопередач, сотрудничал с городским экскурсионным бюро как экскурсовод. Являлся членом различных общественных организаций и на протяжении многих лет возглавлял горком профсоюза работников госучреждений. К. Карпов ушел из жизни 27 февраля 1985 года.