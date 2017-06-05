Студенты псковского колледжа искусств стали лауреатами всероссийского фестиваля «Русский лад»

20:39, 05 июня 2017, ПАИ

Студенты специализации «Фото и видеотворчество» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами и дипломантами Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский лад». Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Вручение премий лауреатам фестиваля «Русский Лад» прошло 3 июня в Екатерининском парке Москвы в рамках открытия Дня русского языка, учрежденного в 2011 году.

Фестиваль-конкурс проходил под девизом: «Вернем России русский дух и дружбу народов». Участники конкурса соревновались в 10 номинациях. Среди победителей - представители 51 субъекта РФ и братской Белоруссии. 59 победителей представляют малые города, 30 - сельские поселения. На фестивале были представлены и 9 национальных республик. Наибольшее количество победителей дали Башкирия, Чувашия, Марий Эл и Удмуртия. Всего лауреатами фестиваля стали 82 участника, а дипломантами 134 человека.

Студенты колледжа искусств стали лауреатами дипломантами в номинации «Документальный авторский любительский фото-и видеосюжет». Звание лауреата в номинации «Видеосюжет» фестиваля–конкурса получил Андрей Буянов – автор и режиссёр серии видеосюжетов на морально-нравственные темы.

Лауреатами в номинации «Фотосюжет» стали Полина Попкова, автор фотосюжета «Вечная мелодия природы», и Анна Курочкина.

Дипломами фестиваля награждены Лада Андреева, Елизавета Левина, Алина Лысакова, Алена Мартынова, Мария Лукьянова, Ольга Иванова.