0
20:28
Лицевой летописный свод XVI века передан в дар музею-заповеднику «Изборск»
12:18
22 июня в галерее «Дар» откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши»
18:41
Псков, камера, мотор!
17:10
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
15:20
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:46
Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
15:31
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии
Еще новости
Культура

Студенты псковского колледжа искусств стали лауреатами всероссийского фестиваля «Русский лад»

Студенты специализации «Фото и видеотворчество» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами и дипломантами Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский лад». Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Вручение премий лауреатам фестиваля «Русский Лад» прошло 3 июня в Екатерининском парке Москвы в рамках открытия Дня русского языка, учрежденного в 2011 году.

Фестиваль-конкурс проходил под девизом: «Вернем России русский дух и дружбу народов». Участники конкурса соревновались в 10 номинациях. Среди победителей - представители 51 субъекта РФ и братской Белоруссии. 59 победителей представляют малые города, 30 - сельские поселения. На фестивале были представлены и 9 национальных республик. Наибольшее количество победителей дали Башкирия, Чувашия, Марий Эл и Удмуртия. Всего лауреатами фестиваля стали 82 участника, а дипломантами 134 человека.

Студенты колледжа искусств стали лауреатами дипломантами в номинации «Документальный авторский любительский фото-и видеосюжет». Звание лауреата в номинации «Видеосюжет» фестиваля–конкурса получил Андрей Буянов – автор и режиссёр серии видеосюжетов на морально-нравственные темы. 

Лауреатами в номинации «Фотосюжет» стали Полина Попкова, автор фотосюжета «Вечная мелодия природы», и Анна Курочкина.

Дипломами фестиваля награждены Лада Андреева, Елизавета Левина, Алина Лысакова, Алена Мартынова, Мария Лукьянова, Ольга Иванова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лицевой летописный свод XVI века передан в дар музею-заповеднику «Изборск»
05 июня 2017
Лицевой летописный свод XVI века передан в дар музею-заповеднику «Изборск»
22 июня в галерее «Дар» откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши»
05 июня 2017
22 июня в галерее «Дар» откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши»
Псков, камера, мотор!
04 июня 2017
Псков, камера, мотор! 1
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
04 июня 2017
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 июня 2017
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
03 июня 2017
Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии
03 июня 2017
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
03 июня 2017
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина

Идет загрузка...