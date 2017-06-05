Псковская транспортная прокуратура обнаружила нарушения в перевозке детей поездом
Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения.
Так, в мае организатор поездки ООО «Техтур» не направило в органы Роспотребнадзора информацию о планируемых сроках поездки детей в пассажирском поезде. Кроме того, у несовершеннолетних не имелось медицинских справок об отсутствии контактов с инфекционными больными. В этой связи прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «Техтур». Ход его рассмотрения и устранения нарушений находится на контроле.