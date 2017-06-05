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Общество

11 и 12 июня псковичи могут попасть на выставку находок псковских археологов

11 и 12 июня с 11:00 до 16:00 Археологический центр Псковской области приглашает желающих на открытые экскурсии по выставке археологических находок из раскопок в Пскове и Псковской области в 2014-2016 годах. Об этом сообщается в Instagram центра. Сбор последней группы - в 15:30.

Для организованных групп больше 10 человек обязательна предварительная запись.

Выставка работает по адресу: Псков, улица Герцена, 1/1. Вход со стороны Троицкого моста, код на домофоне – 6.  Телефоны для справок: в рабочие дни - (8112) 72-09-24, в дни работы выставки - (8112) 72-09-04.

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