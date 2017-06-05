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Общество

Противопожарный рейд ГУ МЧС прошёл в опочецкой деревне Ляпуны

5 июня сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой сельского поселения «Пригородная волость» провёл профилактический рейд в деревне Ляпуны Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе.

В ходе рейда состоялся сход граждан, проведён обход жилых домов, в том числе с проживанием многодетных семей, проинструктированы семь человек.

Профилактическая работа проводилась по теме: соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления; не допущение неосторожного обращения с огнём; соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, доведение порядка действий при различных видах чрезвычайных ситуаций и выполнению требований пожарной безопасности.

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