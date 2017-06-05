Литва приступила к строительству забора на границе с Россией

19:29, 05 июня 2017, ПАИ

5 июня на границе Литвы с Россией началось строительство защитного ограждения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Службу охраны государственной границы республики (СОГГЛ).

«До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 километра», — говорится в сообщении. Забор, на обустройство которого из бюджета Литвы выделено 1 миллион 335 тысяч евро, сооружается для пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

Работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря 2017 года.