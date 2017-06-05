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Общество

Пушкин возглавил рейтинг популярных у россиян классиков

Россияне и русскоязычные жители за границей предпочитают произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, показал опрос ВЦИОМ.

«Александр Сергеевич Пушкин остается самым популярным писателем как среди россиян, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом, - из российских писателей-классиков его вспоминают первым около 40% (среди опрошенных в России - 42%, среди русскоязычных граждан других государств, кроме стран бывшего СССР, - 38%)», -  цитирует ТАСС секретаря по международным делам МСПС (Международное сообщество писательских союзов) Владимир Торин.

Первые строчки рейтинга любимых российских классиков также заняли Лев Толстой (назвали 27% россиян и 35% русскоязычных иностранцев), Михаил Лермонтов (20% и 18% соответственно), Федор Достоевский (16% и 22%). Респонденты, опрошенные в России, несколько чаще называли Сергея Есенина (15%), нежели участники онлайн опроса за рубежом (10%), а последние, в свою очередь, скорее вспоминали Антона Чехова (19%), чем наши сограждане (12%).

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