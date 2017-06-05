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Общество

Вырастут пошлины на оформление загранпаспортов и водительских прав

Государственные пошлины за оформление водительских прав нового поколения возрастут с 2000 до 3000 рублей, на биометрические загранпаспорта - с 3500 до 5000 рублей. Такое предложение МВД поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Если законопроект получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму, сообщает «Интерфакс».

Также предлагается увеличить госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет - с 1500 до 2500 рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного - 1500 рублей против 500 рублей. Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить.

В 2016 году все виды госпошлин принесли в федеральный бюджет 94,2 млрд рублей. Дополнительные поступления в бюджет в случае увеличения ряда пошлин оцениваются в 44 млрд рублей.

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