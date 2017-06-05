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Общество

В Росгидромете ответили на предложение МЧС штрафовать синоптиков

Заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков раскритиковал предложение МЧС штрафовать синоптиков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что идея не является новой: в организации уже существует практика лишения премий за «неоправдавшийся» прогноз. В связи с этим, по мнению Цыганкова, дополнительные штрафы вводить не стоит. «Если бы сотрудники получали по сто тысяч в месяц, то тогда это было бы оправданно. А им платят в пять раз меньше», — пояснил он.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

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