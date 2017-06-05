В Росгидромете ответили на предложение МЧС штрафовать синоптиков
Заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков раскритиковал предложение МЧС штрафовать синоптиков, пишет РИА Новости.
Он отметил, что идея не является новой: в организации уже существует практика лишения премий за «неоправдавшийся» прогноз. В связи с этим, по мнению Цыганкова, дополнительные штрафы вводить не стоит. «Если бы сотрудники получали по сто тысяч в месяц, то тогда это было бы оправданно. А им платят в пять раз меньше», — пояснил он.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды.