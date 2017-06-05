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Политика

Более 100 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным

Более 100 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.

«Уже заработал кол-центр, вышли за 100 тысяч уже обращений по разным каналам. Авторы проекта уже анализируют, мы тоже анализируем весь массив традиционно обращений, готовимся к уже, скажем так, поэтапной передаче всего массива президенту, который, как вы знаете, сам всегда весьма тщательно большую часть, подавляющую часть этих обращений обрабатывает», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что «в этом году расширился инструментарий, который можно задействовать для того, чтобы задать свой вопрос президенту».

«Усовершенствовано приложение, которое можно скачать из известных источников и далее со смартфоном можно фактически и видео записывать, и текст, и аудио, и так далее. То есть здесь расширились абсолютно возможности», — пояснил он.

Песков также обещал ближе к 15 июня сообщать и о других инновациях, которые будут использованы на прямой линии.

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