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Культура

Лицевой летописный свод XVI века передан в дар музею-заповеднику «Изборск»

Президенту ПАО «Транснефть» Николай Токарев передал музею-заповеднику «Изборск» лицевой летописный свод XVI века, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Это эксклюзивное красочно-иллюстрированное издание на современном русском языке уникально по содержанию и исполнению, содержит копии миниатюр и рукописей.

Лицевой летописный свод был создан в XVI веке по приказу русского царя Ивана Грозного для обучения царских детей. Возглавил работу по составлению данного Свода образованнейший человек своего времени- Святитель Макарий, митрополит Московский и всея Руси. Над его составлением трудились лучшие писцы и иконописцы столицы. В наши дни усилиями энтузиастов разрозненные книги и листы были собраны воедино из разных хранилищ.

Музей получил 33 тома копий редкого фолианта. «Не имеющий аналогов исторический источник, поступивший в распоряжение музея, мы будем использовать в научной работе, популяризируя историю, для воспитания детей на этом сокровище опыта и мудрости тысячелетий. Удивительным образом тот труд, который делался для царских детей пятьсот лет назад, достался нашим детям». - отметили в музее.

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