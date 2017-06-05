Лингвистический лагерь начал работу в музее-усадьбе народа сето
5 июня в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово начал работу детский летний этнокультурный лингвистический лагерь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
В этом году его участниками стали 40 учеников Новоизборской средней школы. С 5 по 23 июня дети будут знакомиться с языком и культурой коренного малочисленного народа сето, изучать фольклор, национальные танцы, научатся готовить традиционные блюда сетоской кухни. В программу лагеря включены познавательные экскурсии, интерактивные программы, творческие мастер-классы и разнообразные подвижные игры.
Организаторами лингвистического лагеря выступают администрация Псковской области, Новоизборская средняя общеобразовательная школа и государственный музей-заповедник «Изборск».