Около 100 человек удалены с ЕГЭ за нарушения

20:51, 05 июня 2017, ПАИ

Около 100 человек удалены с госэкзаменов по географии, информатике и базовой математике за нарушения, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Об этом пишет ТАСС.

«Это несколько меньше, чем в прошлом году, когда было удалено примерно 130 человек», - сказал Кравцов.

29 мая с экзаменов по географии и информатике стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. 31 мая выпускники школ сдавали экзамен по базовой математике. 2 июня проходила сдача ЕГЭ по математике профильного уровня. 5 июня школьники сдавали ЕГЭ по обществознанию.