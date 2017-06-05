Академия парусного спорта откроет филиал в Пскове

21:03, 05 июня 2017, ПАИ

Академия парусного спорта откроет филиал в Пскове, такое решение принято на конференции парусных центров Северо-Запада в яхт-клубе Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

По словам организатора конференции, командора петербургского яхт-клуба Владимира Любомирова, на конференции принято два решения, которые помогут увеличить количество детей, занимающихся парусным спортом.

«Во-первых, мы решили очень плотно заняться календарем соревнований, и как первый шаг провести в следующем году, в конце июня, в Калининграде открытое первенство Северо-Западного региона для всех наших школ и секций в классах «Оптимист», «Кадет», «Ракета 270» и два виндсерфинга ДНК и Техно 293, там же мы хотим провести командный чемпионат России в классе «Оптимист». Второе решение, которое мы приняли, это, в течение этого и начала следующего года, открыть четыре филиала Академии парусного спорта в Пскове, Калининграде, в Выборге или Сосновом бору Ленинградской области и городе Кандалакше Мурманской области», - уточнил Любомиров.

Планируется, опираясь на лидеров парусной общественности, создавать и поддерживать существующие детские парусные школы, чтобы количество занимающихся в них детей выросло, начали реализовываться программы академии, нацеленные на разные возрастные группы. «У нас есть большой опыт и мы хотим им делиться», - подытожил он.