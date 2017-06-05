Украденный трактор за 3,5 млн рублей продала в Псковскую область банда из Карелии

21:13, 05 июня 2017, ПАИ

Украденный трактор за 3,5 млн рублей продала в Псковскую область банда из Карелии, сообщает МВД по Республике Карелии.

На территории поселка Поросозеро Суоярвского района действовала организованная преступная группа, которая занималась хищениями строительной и лесозаготовительной техники, а также комплектующей спецтехники. На прошлой неделе все подозреваемые были задержаны. Возраст фигурантов от 30 лет до 41 года, все ранее судимы, двое отбывали наказание за совершение тяжких преступлений.

В настоящее время им инкриминируется совершение двух краж. Так, по версии следствия, в сентябре 2016 года они совершили кражу трактора стоимостью не менее 3,5 млн рублей и перегнали его в Петрозаводск. На похищенном тракторе были перебиты все идентификационные номера, изготовлены поддельные документы, а затем его доставили в Псков. Полицейские установили местонахождение похищенного и изъяли транспорт.

Вторая кража была совершена в Кемском районе. Там злоумышленники похитили дорогостоящие комплектующие с форвардера. Ущерб составил 1,5 млн рублей. К настоящему времени похищенное изъято, оно было спрятано в доме родственника одного из участников ОПГ.