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Общество

Горох с сорной примесью обнаружен в островской колонии

Горох с сорной примесью обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям во время проверки в исправительной колонии №2 в Крюках (Островский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Требованиям ГОСТа не соответствует 1244 кг гороха. Предприятию выдано предписание о доработке партии.

Кроме того, на предприятии не проводились систематические карантинные фитосанитарные обследования на общей площади 105,7 га. Посадка 147 тонн картофеля произведена без документов, подтверждающих его посевные качества.

За допущенные нарушения ИК-2 УФСИН России по Псковской области привлечено к административной ответственности.

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