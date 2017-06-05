Наина Ельцина предложила считать «лихие 90-е» святыми

22:21, 05 июня 2017, ПАИ

Вдова первого президента России Наина Ельцина предложила считать «лихие 90-е» святыми, пишет «Интерфакс».

«По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру», - сказала Ельцина в понедельник в Москве на книжной ярмарке на презентации своей книги «Личная жизнь».

Она признала, что в 1990-е годы, когда развалилась страна, жить было чрезвычайно тяжело. «Но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны», - отметила вдова Бориса Ельцина.