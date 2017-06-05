Экономика России растет три квартала подряд, заявила глава Центробанка
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что рост экономики России наблюдается третий квартал подряд, пишет Gazeta.ru.
«Те инструменты денежно-кредитной политики, которые мы использовали, способствовали тому, что экономика вернулась к положительным темпам роста. Экономика растет, по оценке Центрального банка, в квартальном выражении уже три квартала», — сказала она на заседании комитета по финансовому рынку.