Минфин предсказал падение цен на нефть до 40 долларов

22:52, 05 июня 2017, ПАИ

Стоимость нефти упадет до 40 долларов за баррель после того, как завершится сделка о сокращении добычи между странами ОПЕК и государствами, не входящими картель, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. Об этом пишет ТАСС.

«Логично ожидать, что все-таки равновесная цена на нефть ниже, чем текущая. После завершения сделки, соглашения, фактически цена к ней приблизится. Мы думаем, что это где-то в районе 40 долларов за баррель», — отметил Колычев.