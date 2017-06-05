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Экономика

Минфин предсказал падение цен на нефть до 40 долларов

Стоимость нефти упадет до 40 долларов за баррель после того, как завершится сделка о сокращении добычи между странами ОПЕК и государствами, не входящими картель, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. Об этом пишет ТАСС.

«Логично ожидать, что все-таки равновесная цена на нефть ниже, чем текущая. После завершения сделки, соглашения, фактически цена к ней приблизится. Мы думаем, что это где-то в районе 40 долларов за баррель», — отметил Колычев.

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