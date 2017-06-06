Госдума рассмотрит законопроект о включении авиадебоширов в реестр

08:20, 06 июня 2017, ПАИ

7 июня Госдума РФ рассмотрит во втором чтении законопроект о «черных списках» авиапассажиров, персональные данные которых будут включать в специальный реестр с тем, чтобы воспрепятствовать возможным нарушениям порядка в самолетах в будущем. Об этом пишет газета «Известия».

По сравнению с первым чтением, документ был существенно переработан. Новая редакция подробно описывает причины и порядок включения гражданина в «черный список», а также ситуации, при которых авиакомпания не может отказать человеку в посадке в самолет.

Документ предусматривает не только право отказа авиаперевозчика от оказания услуг по перевозке, но и регламентирует публикацию на сайте авиакомпании личных данных авиадебошира.

Так, согласно новой редакции законопроекта, командир воздушного судна получит право высадить дебошира в ближайшем аэропорту. Если в действия пассажира будут усмотрены признаки правонарушения, то его могут передать правоохранительным органам. Кроме того, у авиаперевозчика появляется право на обработку персональных данных пассажира для внесения их в «черный список».

В документе также предусмотрены и исключения, при которых перевозчик не вправе отказывать пассажиру.