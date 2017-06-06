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Общество

Россияне вдвое чаще стали болеть ожирением

Врачи в России в два раза чаще стали ставить россиянам диагноз «ожирение». Как пишет газета «Известия», об этом говорится в докладе Роспотребнадзора, в котором ведомство сравнило данные за 2011 и 2015 годы.

Ведомство сообщает в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», что на 100 тыс. россиян показатель больных ожирением составил 284,8 случая.

«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — говорится в документе.

Так, наиболее высокий рост заболеваемости фиксируется в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области.

Рост заболеваемости, как отмечено в докладе, является следствием неправильного питания. В частности, речь идет о недостаточном поступлении в организм важных макро- и микроэлементов и наряду с этим — избытке углеводов.

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