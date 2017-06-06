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Общество

Прокурор области встретится с жителями Дедовичского района

В июне прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов примет граждан в Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с Сергеем Беловым необходимо до 16 июня обратиться к прокурору Дедовичского района Владимиру Скопцову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре Дедовичского района, расположенной по адресу: поселок Дедовичи, улица Комсомольская, дом 7.

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