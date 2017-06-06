Прокурор области встретится с жителями Дедовичского района
В июне прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов примет граждан в Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Для встречи с Сергеем Беловым необходимо до 16 июня обратиться к прокурору Дедовичского района Владимиру Скопцову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдёт в прокуратуре Дедовичского района, расположенной по адресу: поселок Дедовичи, улица Комсомольская, дом 7.