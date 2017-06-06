1
13:04
Печоры переименовали в Лухнов
12:30
Промежуточные итоги исполнения наказов избирателей предложил подвести Валентин Каленский
12:21
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
12:10
Двух пьяных водителей задержали сотрудники ДПС во время рейда в нескольких районах
11:50
Медвытрезвитель откроется в Пскове 1 октября
11:04
Как узнать, профессионал ли ваш риэлтор?
10:04
Десантники 76-й дивизии примут участие в четырёхдневном марше ВДВ
Еще новости
Общество

20 тысяч заплатит заведующая псковским детсадом № 30 за нарушение закона «О противодействии коррупции»

На 20 тысяч рублей оштрафована заведующая МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 30 «Жемчужинка» за нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что  заведующая не направила уведомление о принятии на работу бывшего государственного служащего по последнему месту его службы. В связи с этим заместитель прокурора города возбудил в отношении заведующей учреждением  дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Печоры переименовали в Лухнов
06 июня 2017
Печоры переименовали в Лухнов
Промежуточные итоги исполнения наказов избирателей предложил подвести Валентин Каленский
06 июня 2017
Промежуточные итоги исполнения наказов избирателей предложил подвести Валентин Каленский
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
06 июня 2017
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
Двух пьяных водителей задержали сотрудники ДПС во время рейда в нескольких районах
06 июня 2017
Двух пьяных водителей задержали сотрудники ДПС во время рейда в нескольких районах
Медвытрезвитель откроется в Пскове 1 октября
06 июня 2017
Медвытрезвитель откроется в Пскове 1 октября 1
Как узнать, профессионал ли ваш риэлтор?
06 июня 2017
Как узнать, профессионал ли ваш риэлтор?
Десантники 76-й дивизии примут участие в четырёхдневном марше ВДВ
06 июня 2017
Десантники 76-й дивизии примут участие в четырёхдневном марше ВДВ
Пушкинский день отмечается в России 6 июня
06 июня 2017
Пушкинский день отмечается в России 6 июня

Идет загрузка...