20 тысяч заплатит заведующая псковским детсадом № 30 за нарушение закона «О противодействии коррупции»

09:39, 06 июня 2017, ПАИ

На 20 тысяч рублей оштрафована заведующая МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 30 «Жемчужинка» за нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что заведующая не направила уведомление о принятии на работу бывшего государственного служащего по последнему месту его службы. В связи с этим заместитель прокурора города возбудил в отношении заведующей учреждением дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ.