8 июня в Острове состоится день правового просвещения и правовой помощи

09:55, 06 июня 2017, ПАИ

8 июня в Острове состоится день правового просвещения и правовой помощи, сообщили Псковскому агентству информации в псковском региональном отделении Ассоциации юристов.

В начале мероприятия нотариус проведет диалоговую лекцию на тему «Дарение, наследование, завещание» и ответит на вопросы участников, затем юристы проведут индивидуальные консультации социально-незащищенных граждан по различным вопросам.

Мероприятие состоится с 11:00 до 14:00 по адресу улица Островских молодогвардейцев, 1.