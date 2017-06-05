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Происшествия

Из-за неосторожного курения житель Красногородска получил ожоги головы, тела и конечностей

6 июня в 3:51 в Красногородске из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошел пожар в квартире на улице Спортивной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 38-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в больницу с термическими ожогами головы, тела, конечностей III и IV степени. 

Еще один мужчина 67 лет пострадал накануне, 5 июня, в Гдове во время пожара в одной из квартир двухэтажного дома по улице Карла Маркса. Он госпитализирован с диагнозом «отравление угарным газом». Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

Кроме того, 6 июня в 1:12 в Острове-2 на улице Балтийской выгорела бытовка. Причина случившегося — нарушение правил безопасности при устройстве печного оборудования.

В 2:11 в Пскове на 1-ом Корытовском шоссе из-за неосторожного обращения с огнем выгорел нежилой дом.

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