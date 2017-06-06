0
12:34
Анатолий Копосов о строительстве великолукского путепровода: Это большая заслуга администрации области
12:30
Промежуточные итоги исполнения наказов избирателей предложил подвести Валентин Каленский
12:21
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
11:18
Начался отчет Андрея Турчака перед депутатами областного Собрания
17:38
Андрей Турчак выступит с ежегодным отчетом перед депутатами областного Собрания
15:58
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму
10:44
Прошли сквозь сито
Еще новости
Политика

Россия и Белоруссия создадут единое миграционное пространство

Россия и Белоруссия подготовили план по формированию единого миграционного пространства, сообщает «Коммерсант».

«Документ уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку»,— отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, создаваемое единое миграционное пространство между Россией и Белоруссией поможет сформировать общее визовое пространство. Правительства двух стран уже согласовали документ, который позволит признавать на территории Союзного государства въездные визы иностранных граждан и лиц без гражданства.

Комментируя вопрос о том, как единое миграционное пространство повлияет на установленные ранее погранзоны в граничащих с Белоруссией российских регионах, глава МИД России пояснил, что это не связанные вопросы. «Они означают только одно, поскольку границы не существует, иностранные граждане, которым требуется виза для попадания в Россию, должны зафиксировать факт пересечения этой границы»,— уточнил Сергей Лавров.

Напомним, в феврале глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пограничную зону в граничащих с Белоруссией Смоленской, Брянской и Псковской областями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Анатолий Копосов о строительстве великолукского путепровода: Это большая заслуга администрации области
06 июня 2017
Анатолий Копосов о строительстве великолукского путепровода: Это большая заслуга администрации области
Промежуточные итоги исполнения наказов избирателей предложил подвести Валентин Каленский
06 июня 2017
Промежуточные итоги исполнения наказов избирателей предложил подвести Валентин Каленский
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
06 июня 2017
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
Начался отчет Андрея Турчака перед депутатами областного Собрания
06 июня 2017
Начался отчет Андрея Турчака перед депутатами областного Собрания
Андрей Турчак выступит с ежегодным отчетом перед депутатами областного Собрания
05 июня 2017
Андрей Турчак выступит с ежегодным отчетом перед депутатами областного Собрания
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму
01 июня 2017
«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму 23
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге
31 мая 2017
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге 3
Максим Жаворонков: Меры, принятые судом в отношении Михаила Разумнова, не карательные
31 мая 2017
Максим Жаворонков: Меры, принятые судом в отношении Михаила Разумнова, не карательные 5

Идет загрузка...