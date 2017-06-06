Россия и Белоруссия создадут единое миграционное пространство

10:16, 06 июня 2017, ПАИ

Россия и Белоруссия подготовили план по формированию единого миграционного пространства, сообщает «Коммерсант».

«Документ уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку»,— отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, создаваемое единое миграционное пространство между Россией и Белоруссией поможет сформировать общее визовое пространство. Правительства двух стран уже согласовали документ, который позволит признавать на территории Союзного государства въездные визы иностранных граждан и лиц без гражданства.

Комментируя вопрос о том, как единое миграционное пространство повлияет на установленные ранее погранзоны в граничащих с Белоруссией российских регионах, глава МИД России пояснил, что это не связанные вопросы. «Они означают только одно, поскольку границы не существует, иностранные граждане, которым требуется виза для попадания в Россию, должны зафиксировать факт пересечения этой границы»,— уточнил Сергей Лавров.

Напомним, в феврале глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пограничную зону в граничащих с Белоруссией Смоленской, Брянской и Псковской областями.