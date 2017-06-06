0
13:04
Печоры переименовали в Лухнов
12:30
Промежуточные итоги исполнения наказов избирателей предложил подвести Валентин Каленский
12:21
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
12:10
Двух пьяных водителей задержали сотрудники ДПС во время рейда в нескольких районах
11:50
Медвытрезвитель откроется в Пскове 1 октября
11:04
Как узнать, профессионал ли ваш риэлтор?
10:04
Десантники 76-й дивизии примут участие в четырёхдневном марше ВДВ
Еще новости
Общество

Оставившая свою дочь с судимым за изнасилование мужчиной псковичка лишена родительских прав

Псковский районный суд вынес решение о лишении родительских прав супругов, которые не исполняли свои обязанности, что в дальнейшем повлекло угрозу здоровью их дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуры.

В ходе судебных заседаний установлено, что 11 февраля ребенок поступил в Детскую областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. С момента поступления в медучреждение 4-х летней девочки, а далее в Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области родители судьбой ребенка не интересовались – не навещали, не звонили, подарков не передавали.

Основанием для помещения ребенка в больницу послужило оставление его ребенка в опасности. Мать оставила свою дочь с человеком, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее был судим за изнасилование и в отношении которого установлен административный надзор.

«В рамках рассмотрения данного гражданского дела родители, каких либо доказательств согласно статье 56 ГПК РФ не предоставили. Помимо этого, согласно пояснениям ответчиков меры по возвращению ребенка в семью также не предпринимаются», - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, в судебных заседаниях установлено, что родители ребенка злоупотребляют спиртными напитками, официально не трудоустроены и постоянного места жительства не имеют.

По результатам рассмотрения гражданского дела участвующий в рассмотрении дела прокурор поддержал требования истца, посчитав их обоснованными и заявленными в интересах несовершеннолетнего ребенка.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Печоры переименовали в Лухнов
06 июня 2017
Печоры переименовали в Лухнов
Промежуточные итоги исполнения наказов избирателей предложил подвести Валентин Каленский
06 июня 2017
Промежуточные итоги исполнения наказов избирателей предложил подвести Валентин Каленский
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
06 июня 2017
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
Двух пьяных водителей задержали сотрудники ДПС во время рейда в нескольких районах
06 июня 2017
Двух пьяных водителей задержали сотрудники ДПС во время рейда в нескольких районах
Медвытрезвитель откроется в Пскове 1 октября
06 июня 2017
Медвытрезвитель откроется в Пскове 1 октября 1
Как узнать, профессионал ли ваш риэлтор?
06 июня 2017
Как узнать, профессионал ли ваш риэлтор?
Десантники 76-й дивизии примут участие в четырёхдневном марше ВДВ
06 июня 2017
Десантники 76-й дивизии примут участие в четырёхдневном марше ВДВ
Пушкинский день отмечается в России 6 июня
06 июня 2017
Пушкинский день отмечается в России 6 июня

Идет загрузка...