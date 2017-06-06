Оставившая свою дочь с судимым за изнасилование мужчиной псковичка лишена родительских прав

10:02, 06 июня 2017, ПАИ

Псковский районный суд вынес решение о лишении родительских прав супругов, которые не исполняли свои обязанности, что в дальнейшем повлекло угрозу здоровью их дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуры.

В ходе судебных заседаний установлено, что 11 февраля ребенок поступил в Детскую областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. С момента поступления в медучреждение 4-х летней девочки, а далее в Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области родители судьбой ребенка не интересовались – не навещали, не звонили, подарков не передавали.

Основанием для помещения ребенка в больницу послужило оставление его ребенка в опасности. Мать оставила свою дочь с человеком, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее был судим за изнасилование и в отношении которого установлен административный надзор.

«В рамках рассмотрения данного гражданского дела родители, каких либо доказательств согласно статье 56 ГПК РФ не предоставили. Помимо этого, согласно пояснениям ответчиков меры по возвращению ребенка в семью также не предпринимаются», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в судебных заседаниях установлено, что родители ребенка злоупотребляют спиртными напитками, официально не трудоустроены и постоянного места жительства не имеют.

По результатам рассмотрения гражданского дела участвующий в рассмотрении дела прокурор поддержал требования истца, посчитав их обоснованными и заявленными в интересах несовершеннолетнего ребенка.

Решение суда пока не вступило в законную силу.