Забор появится возле остенской школы по решению псковского суда

09:43, 06 июня 2017, ПАИ

Суд обязал администрацию Псковского района в срок до 1 сентября 2018 года профинансировать мероприятия по ограждению территории Остенской средней общеобразовательной школы, а Писковскую среднюю школу, филиалом которой является учреждение, - установить ограждение в течение 3-х месяцев со дня получения соответствующего финансирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Территория остенской школы не ограждена забором, что было выявлено в ходе ранее проведенной проверки, по результатам которой 9 февраля 2015 года прокуратура района внесла представление в адрес главы муниципалитета. Представление было рассмотрено, признано обоснованным и удовлетворено. Однако на данный момент выявленное нарушение не устранено. Денежные средства для установки ограждения по периметру школы орган местного самоуправления не перечислил, что свидетельствует об уклонении исполнительно-распорядительного органа от обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности общеобразовательного учреждения, отметили в прокуратуре.