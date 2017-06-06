Десантники 76-й дивизии примут участие в четырёхдневном марше ВДВ

10:04, 06 июня 2017, ПАИ

С 9 по 12 июня в Пскове на базе 76-й десантно-штурмовой дивизии пройдет IV-й четырехдневный марш Воздушно-десантных войск, посвящённый Дню России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В марше примут участие военнослужащие Псковского территориального гарнизона и Санкт-Петербурга, патриотические клубы Пскова и другие общественные организации. Всего к маршу ВДВ в этом году планируется привлечь более 250 человек.

Маршруты марша пролегают по местам боевой славы Псковского района протяженностью до 160 км. Участникам необходимо преодолеть всю дистанцию в пешем порядке.

На протяжении всех маршрутов будут организованы пункты выдачи питьевой воды, пункты питания и отдыха. Также предусмотрено сопровождение участников во время совершения марша медицинскими передвижными экипажами. Каждому участнику будет выдаваться электронный чип, которым он будет отмечаться на каждой контрольной точке на протяжении всего маршрута.

Добавим, по словам организаторов, мероприятие направлено на развитие патриотизма у молодого поколения и стремления к службе в рядах Воздушно-десантных войск, воспитание у участников психической устойчивости и морально-волевых качеств, готовности к перенесению экстремальных физических.